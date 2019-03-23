Нарисовать дизайн трех страниц, скопировав стиль с одного из сайтов

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок326 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн трех страниц, скопировав стиль с сайта https://jd-4.wpjavo.com/theme/listing/wok-this-way/

Для тех, кто готов копировать, а не творить :)

Сроки - пару дней максимум

5 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kindest
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$60
3 дня
WMZ
Влад отлично справился с заданием. Быстро и качественно
Всем доволен, буду рад еще поработать.