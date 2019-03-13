Дизайн лендинга жилого комплекса

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок292 просмотра
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Нужно сделать дизайн (пк + моб версия) лендинга для жилого комплекса. 

ТЗ будет отправлено тем, кто заинтересовал.

В первую очередь отдаю предпочтение тем, у кого есть аналогичный опыт, поэтому прикрепляем портфолио. 

Дизайн лендинга
5 лет назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва