Дизайн внутренней страницы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки295 просмотров
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Нужен дизайн 1 внутренней страницы сайта научного журнала. Шапка, анонс статей, футер. Примеры и подробное ТЗ есть. Если понравится вариант, будем создавать дизайн остальных страниц сайта.

Предлагайте вашу цену и срок работы.

5 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
21 день назад