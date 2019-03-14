Требуется сделать дизайн бренд бук

Требуется выполнить работы: 1. составить прототип 2. спроектировать ui дизайн (Figma) 3. Мобильная/десктопная версия От Вас информация про: 1. Опыт и примеры работ 2. Цена за час 3. Когда готовы начать? 4. Есть ИП/ООО? Оставляйте скайп/whatsapp/telegram, для оперативного обсуждения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен брендбук на 20 страниц
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется в psd формате нарисовать дизайн отзывов на сайт: chisto-23.ru Что хотелось бы видеть: Название компании или Имя Услуга Дата Качество - рейтинг Скорость - рейтинг Вежливость - рейтинг Комментарий - текстДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/ikonkov/portfolio/dizajn-sajtov-9/redizajn-pizzasushiwok-ru-2124881/]Пример работы[/url]Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть группа вк,только вот создал.Нужен красивое оформление:Шапка,ава,товары,вижеты. Готов заплатить 1000рДизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $45
Требуется нарисовать дизайн лендинга Тематика: Ремонт квартир Работу необходимо выполнить до 9.00 (Мск) 16.03.2019 Дизайнеры, уже работающие в данной тематике – в приоритете. Прикрепляйте примеры своих работ. Подробности обсуждаются с кандидатами. Стоимость – 3000 руб.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Интересует разработка дизайна интернет - магазина под ключ. Прошу ознакомиться с ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing[/url] В отклике прошу прислать ваше портфолио, релевантный опыт и конкретную стоимость.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Требуется отрисовка дизайна главной страницы согласно макету структуры и ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужен стильный дизайн, не перегруженный, скорее в светлых тонах. Сайт ведущего мероприятий различного уровня, свадьбы, презентации, городские мероприятия и т.д. Спасибо! Будет интересно взглянуть на примеры ваших работ в подобной тематике. [i]А не все ваши работы!!![/i]Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт5 лет назад
Подробности в лсДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
правки, связанные с редизайном на modx evolutionДизайн сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад