Дизайн главной страницы

Здравствуйте,необходимо сделать дизайн группы вконтакте- аватар+обложка.Предпочтения- минималистичные шрифты без засечек,в обложке статичный фон.На аватарке-персонаж которого не надо отрисовывать заново-лорд Кельвин.Если у вас есть крутая идея и вам она нравиться больше то всё смогу объяснить вам ...