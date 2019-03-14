Дизайн главной страницы

$300
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки175 просмотров
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Требуется отрисовка дизайна главной страницы согласно макету структуры и  ТЗ.

5 лет назад
clerk06
Артур 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$300
4 дня
WMZ
С Алексеем приятно работать! – соблюдение обозначенных сроков, превосходное качество реализации. Изучает задачу - предлагает и рекомендует варианты, открыт для обсуждений, оперативно вносит обозначаемые корректировки. Экономит время и нервы заказчиков. =) Рекомендую!
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству! Приятно работать с хорошими людьми! Спасибо за проект.