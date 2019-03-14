Дизайн сайта ведущего мероприятий

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок240 просмотров
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Здравствуйте! Нужен стильный дизайн, не перегруженный, скорее в светлых тонах.

Сайт ведущего мероприятий различного уровня, свадьбы, презентации, городские мероприятия и т.д.

Спасибо!

Будет интересно взглянуть на примеры ваших работ в подобной тематике. А не все ваши работы!!!

Дизайн сайта
5 лет назад
wildil
Илья 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад