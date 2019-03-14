Редизайн информационного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка234 просмотра
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Требуется выполнить работы:

1. составить прототип 

2. спроектировать ui дизайн (Figma)

3. Мобильная/десктопная версия 

От Вас информация про:

1. Опыт и примеры работ 

2. Цена за час

3. Когда готовы начать?

4. Есть ИП/ООО?

Оставляйте скайп/whatsapp/telegram, для оперативного обсуждения.

5 лет назад
MuradBS
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад