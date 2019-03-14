Дизайн отзывов на сайт

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки255 просмотров
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Требуется в psd формате нарисовать дизайн отзывов на сайт: chisto-23.ru

Что хотелось бы видеть:

Название компании или Имя

Услуга

Дата

Качество - рейтинг

Скорость - рейтинг

Вежливость - рейтинг

Комментарий - текст

5 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад