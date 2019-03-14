Разработка дизайна для интернет - магазина

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок272 просмотра
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Добрый день!

Интересует разработка дизайна интернет - магазина под ключ. 

Прошу ознакомиться с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing

В отклике прошу прислать ваше портфолио, релевантный опыт и конкретную стоимость.

5 лет назад
isdevpro
Денис 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад