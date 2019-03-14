Необходимо нарисовать дизайн сайта

Добрый день! Интересует разработка дизайна интернет - магазина под ключ. Прошу ознакомиться с ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1444FsWOOo3EfSlr4DdtnFHKkuVFFGz7rn8ixIXsc6RE/edit?usp=sharing[/url] В отклике прошу прислать ваше портфолио, релевантный опыт и конкретную стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать дизайн лендинга
Тематика: Ремонт квартир
Работу необходимо выполнить до 9.00 (Мск) 16.03.2019
Дизайнеры, уже работающие в данной тематике – в приоритете.
Прикрепляйте примеры своих работ.
Подробности обсуждаются с кандидатами.
Стоимость – 3000 руб.
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