Необходимо нарисовать дизайн сайта

$45
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок205 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн лендинга 

Тематика: Ремонт квартир 

Работу необходимо выполнить до 9.00 (Мск) 16.03.2019 

Дизайнеры, уже работающие в данной тематике – в приоритете. 

Прикрепляйте примеры своих работ. 

Подробности обсуждаются с кандидатами. 

Стоимость – 3000 руб.

Дизайн сайта
5 лет назад
mr_albo
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад