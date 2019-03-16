Придумать стиль и отрисовать 8 страниц сервиса

$200
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок250 просмотров
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Задача: Придумать уникальный, запоминающийся стиль. (яркое Авангардное цветовое решение + изюминки в элементах дизайна) и отрисовать по нему 8 страниц удобного интерфейса (лучше чем есть у нас сейчас в виде прототипа) и обязательно обосновать свои решения в виде небольших пояснений(ход мыслей ваш, почему это лучше чем есть сейчас). 

Задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yQ5Ln-u48BluW9m4KC1Ujkx5wfmSqC1m4HNGYt7kuXg/edit?usp=sharing

Заявка принимается строго по форме(все остальное не рассматриваю):

1. Срок

2. Примеры работы интерфейсов 3 штуки(ваши лучшие работы). Именно прикрепить, а не ссылки.

3. Кодовое слово в конце файла.

5 лет назад
Omi4Sem
Семён 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
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