Сделать простой лендинг

$12
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тематика - детские купальники

нравятся сайты такого плана:

http://www.cordyshop.ru/

http://crusta.design/

https://windmill.toys/

https://lpgenerator.ru/store/preview/1307/

https://orange-toys.ru/

5 лет назад
nikitaefimovpr
Никита 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ELDAN
24 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$12
2 дня
Большое спасибо Эльдану за проделанную работу! Сайт получился лаконичным и удобным с точки зрения дизайна и пользовательского интерфейса. Он не перегружен лишними деталями, что для нас было очень важным пунктом. Сроки были соблюдены, а Эльдан всегда находился на связи. Обязательно рекомендую Эльдана к сотрудничеству и если нам снова понадобиться что-нибудь реализовать, мы сразу знаем к кому можно обратиться. Спасибо!
Никита всё хорошо объяснил по проекту, и понятно отвечал на вопросы. Сразу понятно что человек сам разбирается в том как всё устроено, и работа идет гладко. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Дизайн спорт статистики

    Здравствуйте Нам нужно разработать интерфейс и дизайн статистики по Live-теннису. Учитывая что матчей в пике может быть под 40. Предлагается сделать каждый матч в виде прямоугольного блока в кратком варианте, с возможность развернуть этот блок для доп информации. Информация ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Придумать и реализовать дизайн одной внутренней страницы

    Здравствуйте! Ищу человека, который бы мог помочь в разработке дизайна для одной внутренней страницы моего проекта. Прикреплю изначальный вид и немного доработанный другим дизайнером вид в плане положения элементов. Мне нужны услуги дизайнера, который бы ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте! Нужен дизайн главной страницы сайта для компании занимающейся  строительством, дизайн проектом и прочими услугами, подробности в тз. Пишем сроки и стоимость. Верстка и прочие услуги не интересуют!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Изменение главной страницы сайта opencart 2.3

    Описание доработки в ТЗ  https://docs.google.com/document/d/1ec7YzWwOuc37dEXt5-Fjolxf45UdXeRTEV4SfIKPKPY/edit?usp=sharing  Не интересуют: 1. Агенства 2. Начинающие программисты 3. Посредники Прошу в предложении сразу писать ваш опыт работы в данной сфере, срок выполнения и стоимость.

    OpenCart
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн информационного сайта

    Требуется выполнить работы: 1. составить прототип  2. спроектировать ui дизайн (Figma) 3. Мобильная/десктопная версия  От Вас информация про: 1. Опыт и примеры работ  2. Цена за час 3. Когда готовы начать? 4. Есть ИП/ООО? Оставляйте скайп/whatsapp/telegram, для оперативного обсуждения.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн отзывов на сайт

    Требуется в psd формате нарисовать дизайн отзывов на сайт: chisto-23.ru Что хотелось бы видеть: Название компании или Имя Услуга Дата Качество - рейтинг Скорость - рейтинг Вежливость - рейтинг Комментарий - текст

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн группы вк

    Есть группа вк,только вот создал.Нужен красивое оформление:Шапка,ава,товары,вижеты. Готов заплатить 1000р

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн сайта

    $45

    Требуется нарисовать дизайн лендинга  Тематика: Ремонт квартир  Работу необходимо выполнить до 9.00 (Мск) 16.03.2019  Дизайнеры, уже работающие в данной тематике – в приоритете.  Прикрепляйте примеры своих работ.  Подробности обсуждаются с кандидатами.  Стоимость – 3000 руб.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад