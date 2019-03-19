Сделать простой лендинг

Большое спасибо Эльдану за проделанную работу! Сайт получился лаконичным и удобным с точки зрения дизайна и пользовательского интерфейса. Он не перегружен лишними деталями, что для нас было очень важным пунктом. Сроки были соблюдены, а Эльдан всегда находился на связи. Обязательно рекомендую Эльдана к сотрудничеству и если нам снова понадобиться что-нибудь реализовать, мы сразу знаем к кому можно обратиться. Спасибо!