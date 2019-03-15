Дизайн спорт статистики

Здравствуйте

Нам нужно разработать интерфейс и дизайн статистики по Live-теннису.

Учитывая что матчей в пике может быть под 40.

Предлагается сделать каждый матч в виде прямоугольного блока в кратком варианте, с возможность развернуть этот блок для доп информации.

Информация в каждом блоке сгруппирована на 6 групп. В каждой группе своя информация.

Пример областей: http://joxi.ru/v29k8qDSZZERjr

Прикрепил файл, где будет схема, пример дизайна, на основе схемы.

Пример дизайна не утвержден, по причине раздутости блоков, а нам нужно чтобы максимального много матчей поместилось, компактно, и по причине что не все области, которые группируют информацию были учтены и отрисованы.

Пишите если у вас хорошие отзывы. Иногда некоторые перед заявкой предлагают уже сырые варианты, это будет плюсом, чтобы понимать в какой вектор дизайна вы избрали.