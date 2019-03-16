Требуется простой и понятный калькулятор металопластиковых окон

Здравствуйте Нам нужно разработать интерфейс и дизайн статистики по Live-теннису. Учитывая что матчей в пике может быть под 40. Предлагается сделать каждый матч в виде прямоугольного блока в кратком варианте, с возможность развернуть этот блок для доп информации. Информация ...