Дизайн сайта

$45
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок370 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн лендинга

Тематика: Лидогенерация ( привлечение клиентов из интернет в бизнес )

Сроки - до 19.03.2019, до 24.00 по мск 

Приоритет выбора , отдаётся тем , кто уже работал в данной тематике.

Примеры работ , напишу в лс.

Будут правки, просьба нетерпеливых не беспокоить.

Дизайн сайта
5 лет назад
n1ce4yourbiz
Тимур 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад