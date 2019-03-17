Необходимо нарисовать дизайн лендинга Тематика: Лидогенерация ( привлечение клиентов из интернет в бизнес ) Сроки - до 19.03.2019, до 24.00 по мск Приоритет выбора , отдаётся тем , кто уже работал в данной тематике. Примеры работ , напишу в ...
Дизайн формы авторизации, регистрации и страницы с сообщением
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Здравствуйте, необходимо сделать дизайн формы авторизации, регистрации и страницы с выводом сообщения для пользователя. Требования к дизайну только по цвету, количеству полей для ввода информации. Предлагайте цену. Предпочтительный способ оплаты с карту на карту. Возможна предоплата через безопасную сделку.
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