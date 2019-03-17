Дизайн формы авторизации, регистрации и страницы с сообщением

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка191 просмотр
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Здравствуйте, необходимо сделать дизайн формы авторизации, регистрации и страницы с выводом сообщения для пользователя. Требования к дизайну только по цвету, количеству полей для ввода информации. Предлагайте цену. Предпочтительный способ оплаты с карту на карту. Возможна предоплата через безопасную сделку.

5 лет назад
g_mikhail
Михаил 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
23 дня назад
5 лет назад
$25
1 день
WMZ
Быстро, качественно, все устроило с первой попытки. рекомендую всем работать с Серафимой.
Можете спокойно работать с Михаилом. Новый заказчик!? Страшно? Нет! Честный, порядочный человек, который четко формулирует тез.задание и не меняет его в процессе. СПАСИБО!
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