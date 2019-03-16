Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок327 просмотров
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Нужно сделать редизайн существующего сайта по поиску и бронированию отелей согласно ТЗ.

В первую очередь интересует мобильная версия сайта. От вас стоимость и сроки 

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
budgetmaldives
35 летВеликобритания
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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