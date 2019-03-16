Дизайн и верстка лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно сделать лендинг согласно прикрепленному макету. Не обязательно создавать дизайн с нуля, можно подобрать и согласовать готовый шаблон (CSS+HTML или Wordpress), который по Вашему мнению подойдет для данного проекта. 

Текстовые блоки, нарисованные в макете, должны быть использованы обязательно, но можно менять стиль, расположение и т.д. Также Вам нужно будет подобрать/нарисовать изображения, так как в макете указаны картинки для примера.

Тематика сайта - юридические услуги, регистрация торговых марок, нарушение авторских прав.  

5 лет назад
yokozuan
Алексей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад