Дизайн и верстка лендинга

Здравствуйте!

Нужно сделать лендинг согласно прикрепленному макету. Не обязательно создавать дизайн с нуля, можно подобрать и согласовать готовый шаблон (CSS+HTML или Wordpress), который по Вашему мнению подойдет для данного проекта.

Текстовые блоки, нарисованные в макете, должны быть использованы обязательно, но можно менять стиль, расположение и т.д. Также Вам нужно будет подобрать/нарисовать изображения, так как в макете указаны картинки для примера.

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