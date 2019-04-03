Сделать редизайн 3-х страниц сайта

$70
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок336 просмотров
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Есть прототип главной.

Нужно сделать редизайн сайта - metallolom kiev ua.

3 страницы - главная, категории и текстовая страница.

Отрисовать иконки, иллюстрации продуктов в векторе.

Модернизировать логотип.

Сделать Favico.

5 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$75
6 дней
Все ок все сделали!
Все отлично! Рекомендую, отличный заказчик.