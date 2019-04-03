Сделать редизайн 3-х страниц сайта

Отрисовать страницу с соответствии с макетами, которые я вам предоставлю. Будет ПК-версия и мобильная версия. Всем желающим вышлю макеты страниц для оценки работы. Обязательные требования: Полноценная отрисованная страница сайта, которую потом нужно верстать и вносить на сайт.