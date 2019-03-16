Тема для WordPress

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок227 просмотров
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У меня есть представление какую тему я хочу и я уже собрал наброски из разных тем (скриншоты и названия тем)

Есть основная одна тема в которую нужно всё это собрать разумеется. я не имел введу полностью с нуля. меня интересуют определённые элементы темы например пагинация, или теже кнопки в нужном месте и коррекция цвета темы, вынести у нужное место меню поиска, сменить шрифт темы и т.д. 

WordPress
5 лет назад
UlaNegoda
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад