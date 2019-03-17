Дизайн instagram профиля. Разработать шаблон PSD файла

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Есть инстаграм профиль. Надо сделать для него шаблон единого поста. 

При этом я хочу, что бы цветовая гамма была разной, но яркой. Т.е. я хочу размещать посту так, что бы получалась слоенность цветов. 

Я хотел вначале сделать обводку вокруг поста, но это не так заметно и ярко выглядит.

Так что скорее фоновые картинки надо менять.

Мы продаем молодежную одежду (футболки, майки, свиншоты, худи).  

На это картинку предполагаем наносить нашу продукцию. 

Название магазина - яркий я. 

Итог надо сделать 1 psd файл с разными фонами, которые отключаются (что бы можно было менять)

фон с прямоугольником для названия.

фон куда помещать изделия и там менять его положение. 

 

С вас цена, идей/варианты. 

 

5 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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