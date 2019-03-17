Адаптивный дизайн на Joomla, загрузка страниц

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Здравствуйте. Нужно исправить две проблемы:

1) Нужно подправить текущий шаблон сайта  et-energy точка ru под мобильные устройства: убрать слайдбар с главной, все меню сделать выпадающими из "три полоски" сюда же добавить пункт новости, левую колонку убрать. Нужно чтобы сайт проходил Google Mobile-Friendly test.

2) Ускорить загрузку страниц сайта

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Joomla
5 лет назад
jenek24
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад