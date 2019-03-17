Сказачно-красивый дизайн Тура джунгли Шри-Ланки, в горы Греции

На сайте есть 3 очень важные тура На 2019 год

Поход в джунгли Шри-Ланки https://po-ua.com/node/487

Поход в горы Греции. Каньон Викос и греческие острова https://po-ua.com/node/488

Поход по Румынии. Южные Карпаты - Румынские Альпы. https://po-ua.com/node/485

Весь сайт переделывать смысла никакого нет. Но нужно оформить эти три тура с нуля в виде современного дизайна, чтобы для посетителя информация была подана сказочно-красиво.

Я думаю это должно быть что-то в виде больших качественных фото почти на весь экран в виде слайдов с небольшим но ярким описанием на каждый день. В заявке пожалуйста, укажите ссылки на примеры, если Вы делали что-то подобное или знаете пример (возможно на английском языке) чего-то подобного.