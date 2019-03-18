Разработать дизайн сайта продвижения Instagram

На сайте есть 3 очень важные тура На 2019 год Поход в джунгли Шри-Ланки https://po-ua.com/node/487 Поход в горы Греции. Каньон Викос и греческие острова https://po-ua.com/node/488 Поход по Румынии. Южные Карпаты - Румынские Альпы. https://po-ua.com/node/485 Весь сайт переделывать смысла никакого ...
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На сайте стоит шаблон, все его данные нужно поменять
найти картинки, нарисовать логотип, или найти в фото стоке подходящий
И залить это все
текста писать не нужно
Просто дизайн
Бюджет не очень большой
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