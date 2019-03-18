Разработать дизайн сайта продвижения Instagram

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок330 просмотров
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На сайте стоит шаблон, все его данные нужно поменять 

найти картинки, нарисовать логотип, или найти в фото стоке подходящий

И залить это все 

текста писать не нужно

Просто дизайн

https://postyara.ru/

Бюджет не очень большой 

Дизайн сайта
5 лет назад
CuTTeR3
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад