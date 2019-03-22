Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен36 заявок374 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать сайт для компании, на основе конкурента. Логотип есть

Главная + 3-4 страницы.

Бюджет очень скромный.

Дизайн сайта
5 лет назад
drozdigor
Игорь 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Makkavei
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$95
3 дня
Красивая работа!
Отличный заказчик! Хорошая и быстрая оплата, приятно было работать. Ожидаю новых проектов!