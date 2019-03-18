Дизайн торговой площадки

Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок232 просмотра
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Нужен человек или студия в большой проект. Нужен дизайн  бэк и фронт.  Под бутстрап. Куча кнопок и табличек.  Исполнитель должен иметь за плечами несколько выполненных проектов.  Умеющий читать мысли заказчика, и доделывающий работу до конца.  Оплата поэтапная. Жду цены за страницу и примеры работ.

5 лет назад
proff-yes
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад