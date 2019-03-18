Дизайн для instagram

Добрый день. Нужен специалист (веб-разработчик), который сможет грамотно и качественно сверстать несколько шаблонов для е-мейл рассылки. Очень важно что бы письма корректно отображались на основных почтовых сервисах, особенно GMAIL и имели адаптивный дизайн. Более детально в личной переписке. Разработчики ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать общее оформление публикаций для ленты новостей.
Отрасль заведения - музыкальный бар в г.Красноярске
Что необходимо сделать:
-общее оформление и расположение (рисунок и текст), чтобы можно было менять только фотографии и вся красота уже была сделала как "маска"
-шрифт и расположение текста
Желательно предложить несколько вариантов оформления:
-публикация с фото вечеринок;
-публикация с деловых обедов;
-публикация конкурса;
-публикация афиши.
Необходимо что бы дизайн был выполнен в тёмных тонах (приветствуется серый цвет). Круглые формы лучше не использовать. приветствуется оформление треугольниками. Заказчик, при необходимости может предоставить логотип компании
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