Дизайн для instagram

Необходимо разработать общее оформление публикаций для ленты новостей.

Отрасль заведения - музыкальный бар в г.Красноярске

Что необходимо сделать:

-общее оформление и расположение (рисунок и текст), чтобы можно было менять только фотографии и вся красота уже была сделала как "маска"

-шрифт и расположение текста

Желательно предложить несколько вариантов оформления:

-публикация с фото вечеринок;

-публикация с деловых обедов;

-публикация конкурса;

-публикация афиши.

Необходимо что бы дизайн был выполнен в тёмных тонах (приветствуется серый цвет). Круглые формы лучше не использовать. приветствуется оформление треугольниками. Заказчик, при необходимости может предоставить логотип компании