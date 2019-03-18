Антиспам ФИФА

Нужно разработать дизайн лендинга по готовому прототипу. Прототип ориентировочный, в случае необходимости от него можно отойти. Текста все есть.

К заявкам прикладывайте пожал-та примеры работ (бихенс, сайты), оценку по времени и бюджету.