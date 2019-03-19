Добрый день. Нужен специалист (веб-разработчик), который сможет грамотно и качественно сверстать несколько шаблонов для е-мейл рассылки. Очень важно что бы письма корректно отображались на основных почтовых сервисах, особенно GMAIL и имели адаптивный дизайн. Более детально в личной переписке. Разработчики ...
Ищу проф дизайнера для выполнения дизайна сайта и фирменного стиля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим фирменный стиль для дизайн бюро, 12 блоков, вид мобильной версии и 4х страниц сайта.
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Нужна студия в большой проект, желательно из России. Нужен UX/UI редизайн-верстка бэк и фронт сайта https://mefy24.com. Под бутстрап. Куча кнопок и табличек. Нравиться стиль https://napolke.ru Исполнитель должен иметь за плечами несколько выполненных проектов, разбирающейся в юзабилити и знает ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
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