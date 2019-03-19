Ищу проф дизайнера для выполнения дизайна сайта и фирменного стиля.

Необходимо разработать общее оформление публикаций для ленты новостей. Отрасль заведения - музыкальный бар в г.Красноярске Что необходимо сделать: -общее оформление и расположение (рисунок и текст), чтобы можно было менять только фотографии и вся красота уже была сделала как ...