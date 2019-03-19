Дизайнер удаленный в штат рекламного агентства на постоянной основе

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки255 просмотров
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Опыт работы не менее 3х лет в рекламной компании. Знание пакета Adobe и Corel. Опыт верстки полиграфической продукции, препресс, разработка наружной рекламы. Испытательный срок.

5 лет назад
cardplast
Ева 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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