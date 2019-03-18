Дизайн (редизайн) / верстка сайта

Нужна студия в большой проект, желательно из России.

Нужен UX/UI редизайн-верстка бэк и фронт сайта https://mefy24.com. Под бутстрап. Куча кнопок и табличек. Нравиться стиль https://napolke.ru

Исполнитель должен иметь за плечами несколько выполненных проектов, разбирающейся в юзабилити и знает как делать максимально удобный/конверсионный сайт для e-commerce. Умеющий читать мысли заказчика, и доделывающий работу до конца. Оплата поэтапная по договору после презентации результата.

В отклике прошу прислать ваше портфолио, релевантный опыт и стоимость.