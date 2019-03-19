Дизайн сайта сварочных услуг с адаптивной вёрсткой.

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок261 просмотр
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Требуется разработать дизайн сайта по сварочным услугам на 5 макетов.Подробное ТЗ есть.Обязательное требование: Вёрстка дизайна для программиста, в том числе и под мобильные устройства, а также быстрая загрузка будущего сайта в первую очередь на мобильных устройствах (от 80 по Page Speed).Кроссбраузерность.

Дизайн сайта
5 лет назад
kolossok
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад