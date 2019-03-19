Редизайн проекта + доп.программирование Ч.2

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать 2 этап работ. А именно следующее:

  • Страница рейтинга (см. рис. 5);
Дополнительно:

  • добавляет пункты администратор.
Также дополнительно требуется:

  • Изменить ссылку для вопроса ответа, вместо даты указывать номер вопроса-ответа;
  • Внизу всех страниц есть вопрос помогла ли статья, при нажатии нет, человек оставляет отзыв. Данный отзыв требуется сохранять и выводить в панели управления. Отзыв должен содержать текст отзыва и ссылку с какой страницы был оставлен отзыв;
  • Вынести поиск инструкций и сделать поиск без учета категории, для главной страницы, а также в виде виджета для сайдбара.
  • Функционал для страницы рейтинга;
Дополнително:

Требуется возможность посетителей сайта голосовать за производителей

5 лет назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад