Создать страницу фильтров

Сделать страницу поиска по недвижимости

Аналог - https://www.cian.ru/

решаем две задачи

1 - нам нужно получить настраиваемый поиск

2 - нам нужно чтоб этот поиск не выделялся из всего нашего сайта

Мне нужен дизайн элементов, которые есть на сайте cian

только дизайн страницы!

на ней мы разместим все возможные элементы - как это сделано сейчас на cian

Пример:

списочное поле( элемент 1, элемент 2, элемент 3), поле выбора( выпадающий список ) , поле от до ( от [xxxxx] до [xxxxx] )

Нужно нарисовать эти элементы в стиле сайта который я скажу( у нас есть свои цвета и свой стиль)