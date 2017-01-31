Создать страницу фильтров

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Завершен8 заявок147 просмотров

Сделать страницу поиска по недвижимости 

Аналог - https://www.cian.ru/

решаем две задачи

1 - нам нужно получить настраиваемый поиск

2 - нам нужно чтоб этот поиск не выделялся из всего нашего сайта

Мне нужен дизайн элементов, которые есть на сайте cian

только дизайн страницы! 

на ней мы разместим все возможные элементы - как это сделано сейчас на cian

Пример:

списочное поле( элемент 1,  элемент 2, элемент 3), поле выбора( выпадающий список ) , поле от до ( от [xxxxx] до [xxxxx] )

Нужно нарисовать эти элементы в стиле сайта который я скажу( у нас есть свои цвета и свой стиль)

8 лет назад
Koshak01
Петр 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$50
2 дня
все супер!
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад

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