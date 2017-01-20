Комикс про супер героя который рекламирует товар. Все сделать на сайте в один дизайнг Лендинг
Дизайн интернет-магазина
Задание прикладываю во вложении
ТОЛЬКО БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА !!!!
Вопросы:
1. Когда вы можете приступить к проекту ?
2. Как оплачивается и какова стоимость правок проекта ?
Требования:
1. Опыт дизайна интернет магазинов.
2. Умеренно-креативный подход к решению задачи.
3. Примеры работ обязательны, не кидайте в сообщение все ваши работы, а предоставьте только те, которыми вы реально гордитесь (предпочтение выдается дизайнерам с опытом дизайна больших IM).
4. Понимание целей проекта, желание проникнутся задачей и решить ее на высшем уровне.
5. Умеренные аппетиты по $, в ответе на данное сообщение сразу озвучивайте сумму за главную и внутренние, правки, неопределенные сообщения (исполнителей) отклоню, если есть неопределенности по ТЗ (что то непонятно), задавайте конкретные вопросы я на них с радостью отвечу.
6. С радостью рассмотрю все дельные предложения и замечания по ТЗ.
Задача:
1. Общий срок выполнения проекта 15 дней
2. Предложить концепцию по реализации данной задачи
3. Нарисовать дизайн, обязательно согласовывать каждую страницу и основные элементы (формы, меню и.т.д.), сделали главную, согласовали, едем дальше, а не присылать все страницы скопом (главная, внутренняя и.т.д.).
4. При непонимании дизайнером концепции, того что требуется и.т.д. сделка расторгается без каких либо компенсаций с моей стороны (вы не рассчитали свои силы, не задали нужных вопросов для выполнения вами задачи, я потратил время на общение с вами).
5. Дизайн адаптивный (4 макета 1000, 768, 480, 320)
6. Доработать дизайн по желанию заказчика.
7. После выполнения вами задачи, вы предоставляете исходники, после проверки верстальщиком возможности верстки сайта по предоставленным исходникам в соответствии с задачей, вам выплачивается итоговая сумма.
Если я не отвечаю по каким то причинам, срок продлевается на количество дней не ответа. Отвечаю в рабочее время с 8 до 17, по будням. Отвечаю не быстро так как работы много.
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