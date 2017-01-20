Дизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки288 просмотров

Задание прикладываю во вложении

ТОЛЬКО БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА !!!!

Вопросы:  

1. Когда вы можете приступить к проекту   ?

2. Как оплачивается и какова стоимость правок проекта ?

Требования:  

1. Опыт дизайна интернет магазинов.

2. Умеренно-креативный подход к решению задачи.

3. Примеры работ обязательны, не кидайте в сообщение все ваши работы, а предоставьте только те, которыми вы реально гордитесь (предпочтение выдается дизайнерам с опытом дизайна больших IM).

4. Понимание целей проекта, желание проникнутся задачей и решить ее на высшем уровне.

5. Умеренные аппетиты по $, в ответе на данное сообщение сразу озвучивайте сумму за главную и внутренние, правки, неопределенные сообщения (исполнителей) отклоню, если есть неопределенности по ТЗ (что то непонятно), задавайте конкретные вопросы я на них с радостью отвечу.

6. С радостью рассмотрю все дельные предложения и замечания по ТЗ.

Задача:  

1. Общий срок выполнения проекта 15 дней

2. Предложить концепцию по реализации данной задачи

3. Нарисовать дизайн, обязательно согласовывать каждую страницу и основные элементы (формы, меню и.т.д.), сделали главную, согласовали, едем дальше, а не присылать все страницы скопом (главная, внутренняя и.т.д.).

4. При непонимании дизайнером концепции, того что требуется и.т.д. сделка расторгается без каких либо компенсаций с моей стороны (вы не рассчитали свои силы, не задали нужных вопросов для выполнения вами задачи, я потратил время на общение с вами). 

5. Дизайн адаптивный (4 макета 1000, 768, 480, 320)

6. Доработать дизайн по желанию заказчика.

7.  После выполнения вами задачи, вы предоставляете исходники, после проверки верстальщиком возможности верстки сайта по предоставленным исходникам в соответствии с задачей, вам выплачивается итоговая сумма.  

Если я не отвечаю по каким то причинам, срок продлевается на количество дней не ответа. Отвечаю в рабочее время с 8 до 17, по будням. Отвечаю не быстро так как работы много. 

8 лет назад
player52rus
Евгений 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BulavaMikalai
Николай 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$475
20 дней

Заявки фрилансеров

BulavaMikalai
Николай 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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