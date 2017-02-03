Требуется дизайнер

Отличный специалист . Знает свое дело . Не требует как другие Дизайнеры, тз, заполнения брифа , проектную документацию и т.д . Объяснил голосом, рассказал и показал как хочу видеть дизайн сайта , показал примеры других компании . Нарисовал быстро , доделал все недочеты . Главное не шаблон нит а рисует уникальный не похожий на конкурентов дизайн .