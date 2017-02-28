Отрисовать страницу выбора государственной принадлежности сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок138 просмотров

Есть несколько сайтов одной компании в разных странах. Есть решение их объеденить и для этого создать страницу на которой пользователь сможет выбрать на какую именно версию сайта он хочет попасть. Иными словами карта европпы и при наведении на те страны, в которых есть представительства неакая интерактивность, появляется каонтактная информация об офисе. Вот тут изображен неплохой пример реализаци нечто подобного https://graphicriver.net/item/world-map-with-pointers/9604898?s_rank=78

Задание отрисовать такую страницу и привязать ее к дизайну и стилистике корпоративных сайтов. 

8 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
С Аней успешно поработали. Небольшую нехватку опыта, Аня компенсирует личным обаянием, что должно сподвигнуть заказчика на творческие подвиги. Итог хороший - получили что хотели. Аня, прибавку к опыту, бюджету и отзыв - я картинку. Может отзыв тоже еще получу. )
Сергей, требовательный заказчик, но работать с ним было одно удовольствие. Рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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