Отрисовать страницу выбора государственной принадлежности сайта

Есть несколько сайтов одной компании в разных странах. Есть решение их объеденить и для этого создать страницу на которой пользователь сможет выбрать на какую именно версию сайта он хочет попасть. Иными словами карта европпы и при наведении на те страны, в которых есть представительства неакая интерактивность, появляется каонтактная информация об офисе. Вот тут изображен неплохой пример реализаци нечто подобного https://graphicriver.net/item/world-map-with-pointers/9604898?s_rank=78

Задание отрисовать такую страницу и привязать ее к дизайну и стилистике корпоративных сайтов.