Довести до ума дизайн приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок142 просмотра

Всего 17 экранов. Дизайн готов, но есть, что доделать еще. Нужно подобрать шрифт, хорошо читаемый, выставить везде одинаковые расстояния между блоками, проверить на наличие ошибок, возможно, изменить дизайн некоторых элементов. В общем, окинуть профессиональным взглядом и довести дизайн до ума и подготовить его к верстке. 

Жду цены и сроки.

8 лет назад
ZetaD
Ольга 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров