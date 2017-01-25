Довести до ума дизайн приложения

Всего 17 экранов. Дизайн готов, но есть, что доделать еще. Нужно подобрать шрифт, хорошо читаемый, выставить везде одинаковые расстояния между блоками, проверить на наличие ошибок, возможно, изменить дизайн некоторых элементов. В общем, окинуть профессиональным взглядом и довести дизайн до ума и подготовить его к верстке.

Жду цены и сроки.