Скопировать диз сайта в PSD, для дальнешей передачи верстальщику

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок245 просмотров

Необходимо скопировать структуру + дизайн сайта http://www.borderlinx.com/US/en/ для дальнейшей передачи верстальщику. 

Необходима главная страница, 3 варианта внутренних, формы для калькулятора, фомы регистрации и логина + 3 дополнительные страницы с формами ввода резюме и поп апы с формой загрузки файла.

Правки по дизайну будут елементарные, убрать соц кнопки, убрать линии сверху. При копировании нужно будет слегка изменить цветовую гамму, чтобы сайт исходник не угадывался на 100%

8 лет назад
F_U
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$80
3 дня
Рекомендую исполнителя
Все отлично, спасибо за проект. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад

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