PSD макет сайта-визитки с формой подписки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок195 просмотров

Необходим PSD макет сайта-визитки игровой тематики с формой подписки.

Желательно если вы умеете писать продающие заголовки и текста. Или делали лендинги для инфобизнеса.

Все подробности по переписке.

От Вас сразу хотелось бы услышать приблизительную цену за PSD макет сайта-визитки.

8 лет назад
mr_Doronin
Роман 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров