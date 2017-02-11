Сделать дизайн главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен50 заявок297 просмотров

Нужно сделать дизайн главной страницы сайта. Сфера - агентство недвижимости. Если все хорошо, то будем делать весь сайта полностью.

8 лет назад
semenov-t-a
Тимофей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

velenchuk
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
Дизайн был сделан на отлично! Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

velenchuk
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад