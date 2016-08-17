mr_Doronin

Продающий текст для видеоролика о инфопродукте .Не инфографика.Просто сьемка с экрана. Продолжительность ролика примерно 2 минуты.Примерно как будет выглядеть видеоролик тут. ссылка на мой лэнд с инфопродуктом www.amazilova.wix.com/mysite В дальнейшем сайт будет перенесен ...