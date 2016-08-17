mr_Doronin

Роман mr_Doronin

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • PSD макет сайта-визитки с формой подписки.

    Необходим PSD макет сайта-визитки игровой тематики с формой подписки. Желательно если вы умеете писать продающие заголовки и текста. Или делали лендинги для инфобизнеса. Все подробности по переписке. От Вас сразу хотелось бы ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать мультик 3D

    Необходимо создать (нарисовать) мультик 3D образец как на этом канале https://www.youtube.com/playlist?list=PLBG8m0aFAwXvQzSrXLnP0wJdaLhsSft5T Продолжительность 3-4 минуты! И для сравнения цен,мультик 2D той же продолжительности.Примерно как на этом канале https://www.youtube.com/user/SunnyKidsTV Просьба прислать Ваши расценки за ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продающий текст для видеоролика

    Продающий текст для видеоролика о инфопродукте .Не инфографика.Просто сьемка с экрана. Продолжительность ролика примерно 2 минуты.Примерно как будет выглядеть видеоролик тут. ссылка на мой лэнд с инфопродуктом www.amazilova.wix.com/mysite В дальнейшем сайт будет перенесен ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад