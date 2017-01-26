Создание страницы по внедрениям на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок172 просмотра

 http://www.krug2000.ru/

Надо разработать дизайн и сделать страницу. Описание задачи в прикреплённом файле.

8 лет назад
guest_14854306306658
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров