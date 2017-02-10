Нужно сделать редизайн сайта по партнерской программе. Мы создаем новый домен. Это новая международная партнерская программа. Мы являемся не партнеркой, а рекламодателем со своей партнерской программой. Структура сайта остается прежней, если необходимо вы можете ...
Адаптивный дизайн лендинга для интернет-маркетингового агентства
Требуется адаптивный дизайн лендинга для интернет-маркетингового агентства
Цвета которые можно быть: белый, черный, зеленый, желтый, оранжевый.
Рассмотрю кандидатов которые без предоплаты отрисуют первый экран лендинга.
Макет прикрепил.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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