Адаптивный дизайн лендинга для интернет-маркетингового агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок457 просмотров

Требуется адаптивный дизайн лендинга для интернет-маркетингового агентства

Цвета которые можно быть: белый, черный, зеленый, желтый, оранжевый.

Рассмотрю кандидатов которые без предоплаты отрисуют первый экран лендинга.

Макет прикрепил.

8 лет назад
kenzor2h
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$70
4 дня
Отличный исполнитель, все в срок, рекомендую!
Все отлично, ясная и понятная задача, продолжаем сотрудничать. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад