Сделать редизайн и отрисовать персонаж

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок221 просмотр

Нужно сделать редизайн сайта по партнерской программе. 

Мы создаем новый домен.  Это новая международная партнерская программа. Мы являемся не партнеркой, а рекламодателем со своей партнерской программой. Структура сайта остается прежней, если необходимо вы можете поменять расположение блоков, на ваше усмотрение. 

Какое будет отличие? 

У офферов будут категории. Будет кнопка "Все офферы", фильтр по двум критериям(сортировка): по новизне и по объему трафика и 5 категорий: 

1. Красота и здоровье 

2. Физические товары 

3. Интернет-магазины 

4. Авторские офферы 

5. Косметика и парфюмерия 

У каждой партнерской программы есть свой персонаж, у нашего сайта это попугай, но так как в основном все используют животных, мы хотели бы изобразить именно рекламодателя (карикатура), а именно жирного мужика с золотой цепью с деньгами в руках, с волосатой грудью. 

Также нужно будет отрисовать внутреннюю страницу в админ панели, на основе наших исходников от црм системы, одна страница на которой будут все необходимые элементы, повторяющиеся на остальных страницах. Вместо вертикальной навигации будет горизонтальное меню. 

Сайт отправлю в личку. 

Прошу делать ставки только дизайнерам с опытом с большим портфолио, желательно с подобными работами (карикатура).

8 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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