Сделать редизайн и отрисовать персонаж

Нужно сделать редизайн сайта по партнерской программе.

Мы создаем новый домен. Это новая международная партнерская программа. Мы являемся не партнеркой, а рекламодателем со своей партнерской программой. Структура сайта остается прежней, если необходимо вы можете поменять расположение блоков, на ваше усмотрение.

Какое будет отличие?

У офферов будут категории. Будет кнопка "Все офферы", фильтр по двум критериям(сортировка): по новизне и по объему трафика и 5 категорий:

1. Красота и здоровье

2. Физические товары

3. Интернет-магазины

4. Авторские офферы

5. Косметика и парфюмерия

У каждой партнерской программы есть свой персонаж, у нашего сайта это попугай, но так как в основном все используют животных, мы хотели бы изобразить именно рекламодателя (карикатура), а именно жирного мужика с золотой цепью с деньгами в руках, с волосатой грудью.

Также нужно будет отрисовать внутреннюю страницу в админ панели, на основе наших исходников от црм системы, одна страница на которой будут все необходимые элементы, повторяющиеся на остальных страницах. Вместо вертикальной навигации будет горизонтальное меню.

Сайт отправлю в личку.

Прошу делать ставки только дизайнерам с опытом с большим портфолио, желательно с подобными работами (карикатура).