Дизайн главной + 2 внутренние

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка270 просмотров

Нужен дизайн главной страницы (презентации) сайта-каталога (+2 внутренние(карточка товара и список товаров)). 

Есть ТЗ и прототип.  

Срок: 4 дня

Бюджет: 6000 руб.

8 лет назад
lidewest
Лилия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

laradice
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
2 дня
Оперативно, качественно, все в соответствие с ТЗ. Рекомендую!
Рекомендую Лилию как отличного заказчика! Четкое ТЗ, адекватное общение и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

laradice
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад