web дизайн

Работаю дизайнером с 2005-го года:

Дизайн – занимаюсь дизайном лендингов, интернет магазинов, корпоративных сайтов, мобильных приложений

Прототипирование – обсуждаем проект, выполняю анализ конкурентов, предлагаю подходящие решения

Условия работы:

- Обсуждение проекта по telegram, email, skype

- Составление четкого ТЗ либо прототипа, определение ключевых идей и стилей для работы, получение всех материалов.

- Работа начинается с предоплаты: 30%, 50%, 100%

Оплата: карта Сбербанка, Тинькова, яндекс.деньги

Режим работы: с 9:00 до 19:00 по Москве, выходной – воскресенье

Контакты:

Телеграм — @klimontov

Почта – [email protected]

Skype – denisklimontov

Телефон – +7 929 852 9045 (звонок, whatsapp)