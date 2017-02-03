web дизайн
Работаю дизайнером с 2005-го года:
Дизайн – занимаюсь дизайном лендингов, интернет магазинов, корпоративных сайтов, мобильных приложений
Прототипирование – обсуждаем проект, выполняю анализ конкурентов, предлагаю подходящие решения
Условия работы:
- Обсуждение проекта по telegram, email, skype
- Составление четкого ТЗ либо прототипа, определение ключевых идей и стилей для работы, получение всех материалов.
- Работа начинается с предоплаты: 30%, 50%, 100%
Оплата: карта Сбербанка, Тинькова, яндекс.деньги
Режим работы: с 9:00 до 19:00 по Москве, выходной – воскресенье
Контакты:
Телеграм — @klimontov
Почта – [email protected]
Skype – denisklimontov
Телефон – +7 929 852 9045 (звонок, whatsapp)
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Оперативно, качественно, все в соответствие с ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Лилию как отличного заказчика! Четкое ТЗ, адекватное общение и своевременная оплата.
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга