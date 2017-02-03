laradice

Денис Климонтов laradice

 
40 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
web дизайн

Работаю дизайнером с 2005-го года: 

Дизайн – занимаюсь дизайном лендингов, интернет магазинов, корпоративных сайтов, мобильных приложений 

Прототипирование – обсуждаем проект, выполняю анализ конкурентов, предлагаю подходящие решения 

Условия работы: 

- Обсуждение проекта по telegram, email, skype 

- Составление четкого ТЗ либо прототипа, определение ключевых идей и стилей для работы, получение всех материалов. 

- Работа начинается с предоплаты: 30%, 50%, 100%

Оплата: карта Сбербанка, Тинькова, яндекс.деньги 

Режим работы: с 9:00 до 19:00 по Москве, выходной – воскресенье 

Контакты: 

Телеграм — @klimontov

Почта – [email protected] 

Skype – denisklimontov 

Телефон – +7 929 852 9045 (звонок, whatsapp)

Дизайн лендинга
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
plkv
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать редизайн главной страницы сайта.
.
.
Ответный отзыв
lidewest
Лилия 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной + 2 внутренние
Оперативно, качественно, все в соответствие с ТЗ. Рекомендую!
Рекомендую Лилию как отличного заказчика! Четкое ТЗ, адекватное общение и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга