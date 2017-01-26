Разработка дизайна картины-родословной

Нужен дизайнер, который бы разрабатывал дизайн для картин-родословных.

Мы находимся в Казахстане, наши заказчики - казахи, знающие свои корни.

Надо уместить на картине (полметра, метр и полтора метра размером) все имена предков в схематичном виде.

Главное, чтобы шрифт был не сильно мелким. Дизайн должен быть в национальном стиле, буду помогать с выбором фона и т.д.

Оплата после подтверждения эскизов и отправления картин на печать.