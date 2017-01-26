Разработка дизайна картины-родословной

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок152 просмотра

Нужен дизайнер, который бы разрабатывал дизайн для картин-родословных.

Мы находимся в Казахстане, наши заказчики - казахи, знающие свои корни.

Надо уместить на картине (полметра, метр и полтора метра размером) все имена предков в схематичном виде.

Главное, чтобы шрифт был не сильно мелким. Дизайн должен быть в национальном стиле, буду помогать с выбором фона и т.д.

Оплата после подтверждения эскизов и отправления картин на печать. 

8 лет назад
karsak-n
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

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