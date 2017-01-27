Необходимо до 14.02. создать красочный сайт с фото, музыкой, флеш-анимацией, где будет содержаться фото, стихи, музыка , элементы анимации, и др. контент, признания в любви, посвященный любимой девушке.
Доработать дизайн картинки
Здравствуйте.
Ищу дизайнера, который сможет доработать дизайн 2х картинок для группы вк https://vk.com/vsearomatu
1 картинка - баннер в закрепе. Нужно поставить красиво парфюмы на черный фон (несколько пришлю) и добавить розы.
2 картинка - в меню. Сделать наподобие только более качественное, яркое, добавить розы - пришлю пример.
Сроки сегодня, бюджет 500р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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