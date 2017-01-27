Доработать дизайн картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок163 просмотра

Здравствуйте. 

Ищу дизайнера, который сможет доработать дизайн 2х картинок для группы вк https://vk.com/vsearomatu

1 картинка - баннер в закрепе. Нужно поставить красиво парфюмы на черный фон (несколько пришлю) и добавить розы.

2 картинка - в меню. Сделать наподобие только более качественное, яркое, добавить розы - пришлю пример.

Сроки сегодня, бюджет 500р.

8 лет назад
Usy
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

velenchuk
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Вежливый молодой человек с железными нервами. Поправил дизайн картинок для оформления группы вк. Показала пример и получила то, что хотела. Плюс получила советы по улучшению имеющегося дизайна, что собственно и было реализовано далее в процессе работы. Фотошоп знает на уровне профессионала.
Все хорошо! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

velenchuk
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад