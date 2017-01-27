Доработать дизайн картинки

Вежливый молодой человек с железными нервами. Поправил дизайн картинок для оформления группы вк. Показала пример и получила то, что хотела. Плюс получила советы по улучшению имеющегося дизайна, что собственно и было реализовано далее в процессе работы. Фотошоп знает на уровне профессионала.