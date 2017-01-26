Дизайн сервиса для сравнения цен

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Завершен3 заявки150 просмотров

Нужен типичный Каталог/Маркетплейс по типу http://www.pricechina.ru

Нужны страницы:

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8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$390
6 дней
Очередной раз доволен работой и качеством дизайна. весь проект сделали за 5 дней. Спасибо!
Спасибо Сергею за очередной интересный проект.

Заявки фрилансеров

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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